48-річна Гайді Клум ледь прикрила пишні груди відвертою сукнею

Зірка поділилася спокусливими фото.

Німецька супермодель Гайді Клум, яка раніше похизувалась розкішним тілом у мініатюрному купальнику, знову потішила фанів спокусливими фото.

У своєму Instagram знаменитість додала грайливі знімки. Так, на одному з них у білій літній сукні в сітку модель демонструє свої довгі ніжки та струнку талію.

instagram.com/heidiklum

На інших світлинах зірка із скуйовдженим волоссям, прикривши очі та притулившись до дзеркала, показала засмагле тіло та засвітила груди.

instagram.com/heidiklum

Підбірку знімків у своєму фотоблогу Гайді розбавила грайливими світлинами. Так, на них вона сфотографувала себе із дитячим хвостиком на голові і сонцезахисними окулярами.

instagram.com/heidiklum

Нагадаємо, не так давно Гайді Клум поділилася відвертим відео. У ролику зірка у бікіні еротично покрутила стегнами на камеру.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання