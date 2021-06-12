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48-річна Гайді Клум ледь прикрила пишні груди відвертою сукнею

48-річна Гайді Клум ледь прикрила пишні груди відвертою сукнею

instagram.com/heidiklum

Зірка поділилася спокусливими фото.

Німецька супермодель Гайді Клум, яка раніше похизувалась розкішним тілом у мініатюрному купальнику, знову потішила фанів спокусливими фото.

У своєму Instagram знаменитість додала грайливі знімки. Так, на одному з них у білій літній сукні в сітку модель демонструє свої довгі ніжки та струнку талію.

© instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum

На інших світлинах зірка із скуйовдженим волоссям, прикривши очі та притулившись до дзеркала, показала засмагле тіло та засвітила груди.

© instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
©

Підбірку знімків у своєму фотоблогу Гайді розбавила грайливими світлинами. Так, на них вона сфотографувала себе із дитячим хвостиком на голові і сонцезахисними окулярами.

© instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum

Нагадаємо, не так давно Гайді Клум поділилася відвертим відео. У ролику зірка у бікіні еротично покрутила стегнами на камеру.