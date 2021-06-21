48-річна Гайді Клум у мінішортах енергійно потрусила сідницями

Модель розважилася на відпочинку.

Німецька супермодель Гайді Клум активно проводить час на відпочинку.

Так, 48-річна зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, в якому продемонструвала свої "хореографічні" навички.

У ролику Гайді у ліфі від бікіні та мінішортах енергійно під музику потрусила сідницями на камеру та продемонструвала пружній прес.

"Привіт понеділок", - зазначила під фото модель.

Як відомо можливість коментувати публікації зірка відключила, тому що думають її шанувальники з приводу таких танців невідомо.

Нагадаємо, не так давно Гайді Клум ледь прикрила пишні груди відвертою сукнею. Зірка поділилася спокусливими фото.

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