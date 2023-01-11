48-річна Гіларі Свонк поділилася, як протікає її перша вагітність

Зірка стрічки "Крихітка на мільйон", голлівудська акторка Гіларі Свонк розповіла, як протікає її перша вагітність.

Зокрема, 48-річна артистка нині перебуває на третьому триместрі вагітності, тож вже незабаром вперше стане мамою.

Вагітна двійнею Гіларі розповіла, що спочатку їй було нелегко, адже її сильно мучив токсикоз. Також знаменитості постійно хотілося фруктів. Як пригадала Свонк, її колеги за сценою, які не знали про її особливий стан, дивувалися, як вона за день може з'їсти 10 гранатів та 50 груш.

Гіларі Свонк із чоловіком / Фото: Associated Press

"Перші 16 тижнів у мене була сильна ранкова нудота. Усе, що я хотіла, це фрукти. Це не так незвичайно. Я знаю, це не схоже на солоні огірки, занурені в арахісове масло, але це надто багато фруктів. Коли одна з моїх колег дізналась, що я вагітна, вона така: "О, тому ти їси 10 гранатів на день та 50 груш". Я просто не могла їсти нічого, крім фруктів. Я знала, що мені потрібен був білок, тому я додавала трохи арахісового масла до яблук", - поділилася знаменитість у розмові з Джеймсом Корденом.

Також знаменитість додала, що під час своєї вагітності зрозуміла, які насправді жінки – супергерої.

"Мені здається, що жінки - це супергерої. Що роблять наші тіла? У мене виникла така, наче нова повага. Я маю на увазі, я люблю жінок, завжди любила жінок, але тепер я собі думаю: "Вау, ми можемо це зробити!", - поділилася Свонк.

Нагадаємо, про вагітність Гіларі Свонк стало відомо в жовтні минулого року. Акторка вперше завагітніла і одразу двійнею. Батьком дітей став чоловік Гіларі – підприємець Філіп Шнайдер.

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