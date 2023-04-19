48-річна Гіларі Свонк повністю оголилася та показала свій чималий животик

Артистка, коли ще була вагітною, влаштувала відвертий, але водночас ніжний фотосет.

Зірка стрічки "Крихітка на мільйон", голлівудська акторка Гіларі Свонк вже народила двійню, однак контентом вагітної продовжує ділитися.

Під час вагітності знаменитість зробила чимало фото та відео, зокрема й пікантних. Тож нині Гіларі ділиться ними у фотоблогу. Цього разу акторка опублікувала чорно-білий знімок, на якому постала повністю оголеною. На фото Гіларі демонструвала свій чималий животик. Як зізналась зірка, тоді вона перебувала на 27 тижні вагітності.

"Дякую фотографу, що зафіксував один із моїх улюблених моментів: вагітність. Я тут на 27 з половиною тижні вагітності", - поділилася знаменитість.

Вагітна Гіларі Свонк / Фото: instagram.com/hilaryswank

Зазначимо, Гіларі Свонк вперше стала мамою у 48 років. Знаменитість народила одразу двійнят – хлопчика та дівчинку. Батько дітей – підприємець Філіп Шнайдер. Пара перебуває у шлюбі від 2018 року.

Про вагітність Гіларі стало відомо в жовтні минулого року. Тривалий час акторка приховувала, що при надії. Однак коли зізналась, то залюбки ділилася, як протікає її перша вагітність.

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