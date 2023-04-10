48-річна Гіларі Свонк вперше стала мамою та показала своїх двійнят

Зірка стрічки "Крихітка на мільйон", голлівудська акторка Гіларі Свонк поділилася з прихильниками радісною новиною.

У своєму Instagram артистка розповіла, що вперше стала мамою. 48-річна знаменитість народила двійню – хлопчика та дівчинку. Як зізналась зірка, пологи були складними, утім це вартувало того, аби взяти діток на руки.

"Це було нелегко. Але хлопчик і дівчинка того варті. Щасливого Великодня!" – поділилася акторка.

Гіларі Свонк з двійнятами / Фото: instagram.com/hilaryswank

Знаменитість також вже показала перше фото двійнят. Щоправда, їхні обличчя щаслива матуся приховала.

Нагадаємо, Гіларі Свонк повідомила про вагітність у жовтні минулого року. Батьком двійнят став підприємець Філіп Шнайдер, за якого акторка вийшла заміж 2018 року. Майбутня матуся залюбки ділилася контентом про її вагітність. Вона показувала чималий животик та ділилася подробицями самопочуття.

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