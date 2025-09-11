ТСН у соціальних мережах

48-річна Камалія здивувала несподіваними планами з ексчоловіком

Зірка розкрила, як саме проведе час разом з ексобранцем.

Камалія і Мохаммад Захур

Камалія і Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія поділилася планами на найближчий час зі своїм колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром.

Експодружжя разом вирушить у спільну подорож, про яку до цього не було відомо. Цікаво, що цього разу їхні діти не поїдуть разом із ними — зірка та бізнесмен проведуть час удвох. Дівчата разом з класом вирушать до Буковеля на осінні канікули.

"Дітки наші поїдуть зі школою на осінніх канікулах в Буковель, а ми поїдемо в Іспанію разом із Захуром, там буде зустріч із нашими друзями. Ось такий секрет", — зазначила Камалія.

Мохаммад Захур з Камалією / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мохаммад Захур з Камалією / © instagram.com/kamaliyaofficial

Про плани співачки стало відомо під час святкування 20-річчя ТаблоID. Саме там зірка разом із Захуром з’явилися на івенті і погодилися розкрити маленьку деталь майбутньої подорожі. Попри те, що пара вже не разом, вони зберігають дружні стосунки і вміють знаходити час для спільного відпочинку, залишаючи простір для особистого життя кожного.

Нагадаємо, нещодавно Камалія та її ексчоловік разом організували донькам день народження. Іменинниці відзначили 12 років у колі сім’ї.

