48-річна Наталія Могилевська захопила своєю майстерністю катання на ковзанах: "Як професійно!"

Артистка здивувала своїми талантами на ковзанці.
Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила своєю майстерністю катання на ковзанах.
Так, зірка опублікувала у себе в Instagram відео, на якому у шубі та джинсах катається на ковзанах. У кадрі усміхнена Наталія постає на одній з київських ковзанок. До слова, співачка захопила шанувальників своїм вмінням робити складні рухи на льоду і продемонструвала таланти під власну композицію.
Довкола артистки видніються зимові декорації та вогники, які створюють казкову атмосферу на відео.
"Кажуть, перші 48 років дитинства для дівчинки найскладніші", - пожартувала під кадрами зірка.
Своєю чергою, фанати під враженнями від хисту Могилевської, зазначили у коментарях, що вона ніби сяє від щастя. Тож, засипали знаменитість компліментами:
- Відразу видно, що ви нарешті реально щасливі. У вас зовсім інший погляд став. Ви світитеся від щастя. Вашим діткам пощастило з мамою, Ви чудова
- Як професійно катаєтесь на ковзанах!
- Ого, Наталочко, талановита людина – талановита у всьому
- Яка запальна! Наталія просто майстер спорту з катання на ковзанах
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська стала жертвою шахраїв і розповіла, що трапилося.
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