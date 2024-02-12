48-річна Наталія Могилевська захопила своєю майстерністю катання на ковзанах: "Як професійно!"

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила своєю майстерністю катання на ковзанах.

Так, зірка опублікувала у себе в Instagram відео, на якому у шубі та джинсах катається на ковзанах. У кадрі усміхнена Наталія постає на одній з київських ковзанок. До слова, співачка захопила шанувальників своїм вмінням робити складні рухи на льоду і продемонструвала таланти під власну композицію.

Довкола артистки видніються зимові декорації та вогники, які створюють казкову атмосферу на відео.

Наталія Могилевська захопила вмінням кататися на ковзанах

"Кажуть, перші 48 років дитинства для дівчинки найскладніші", - пожартувала під кадрами зірка.

Своєю чергою, фанати під враженнями від хисту Могилевської, зазначили у коментарях, що вона ніби сяє від щастя. Тож, засипали знаменитість компліментами:

Відразу видно, що ви нарешті реально щасливі. У вас зовсім інший погляд став. Ви світитеся від щастя. Вашим діткам пощастило з мамою, Ви чудова

Як професійно катаєтесь на ковзанах!

Ого, Наталочко, талановита людина – талановита у всьому

Яка запальна! Наталія просто майстер спорту з катання на ковзанах

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська стала жертвою шахраїв і розповіла, що трапилося.

Читайте також: