48-річна Наталя Могилевська показала обличчя без макіяжу та фотошопу на чесному фото

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками, що нещодавно відпочила в одному зі SPA-комплексів у Східниці, що на Прикарпатті.

На сторінці в Instagram артистка розмістила короткий ролик, у якому відзвітувала, як минула її міні відпустка. У відео Могилевська постала без граму косметики і продемонструвала свою природню красу.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія поділилася, що вона чудово провела час у комплексі, тут артистка відвідала медичний центр, поласувала смачною українською кухнею, помилувалася красою Карпат:

"На ваші прохання, буду ділитись з вами своїми враженнями і відкривати для вас нові місця. Завдяки своїй професії я багато гастролюю і подорожую країною, і завжди зупиняюсь на відпочинок. Сьогодні хочу вам розповісти про нове місце яке я відкрила для себе", - заінтригувала Могилевська.

Наталія Могилевська відпочила у Східниці / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно колега Наталі Могилевської, співачка Ірина Білик також ділилася своїм селфі, на якому постала без макіяжу та фотошопу. Артистка отримала багато компліментів від шанувальників на адресу свого зовнішнього вигляду.

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