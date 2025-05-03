48-річна Олена Кравець розкрила секрети догляду за собою та які процедури краси робить

Олена Кравець

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець, яка нещодавно розкритикувала Олега Винника, розсекретила власні доглядові процедури.

За словами зірки, вона свого часу відмовилася від уколів краси та не робила жодних пластичних операцій. Але своїй красі завдячує домашньому догляду та апаратним процедурам. Ба більше, Олена переконана, що чудовому вигляду також сприяє турбота про свій корпус, зокрема остеопатична естетика.

Дуже ретельно підходжу до вибору домашнього догляду. Не балуюся з кислотами, тому що моя шкіра їх погано переносить. А з процедур - не роблю жодних ін'єкцій, надаю перевагу апаратним доглядам, безголковому rf-ліфтингу, смасу. Плюс довіряю остеопатичній естетиці, остеопатичній роботі з обличчям, шиєю, поставою, скелетом, тазовим дном, зі стопами. Це біомеханіка. Ти нікуди від неї не дінешся. Для мене пластична операція – це останній крок. Коли всі вже остеопати, косметологи вже все", — поділилася Кравець в проєкті "Терапія Красою".

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Олена Кравець

Також свій вільний від роботи час акторка присвячує легкому спорту: "Не фанатично. Я можу розстелити килимок і зайнятися пілатесом вдома. Ще у моє життя входить гормональна йога — дуже легкі вправи, які запускають роботу лімфовузлів та суглобів. Я не про навантаження, не моя тема. І мені вистачає. Думаю, що треба почати бігати, але ніяк не почну".

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розсекретила два головних правила, які їй допомагають худнути.