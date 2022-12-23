48-річна Пенелопа Крус топлес у самих трусах постала на обкладинці журналу

Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус потішила своїх шанувальників провокаційною фотосесією.

Так, зірка прикрасила новорічну обкладинку глянцю Dust. На світлині, якою Крус поділилася в Instagram, вона позує топлес у самих лише трусах. Бюст артистка грайливо прикриває руками, стоячи до камери спиною.

Звабливості образу 48-річної Пенелопи додає розпущене волосся та яскравий макіяж. "Щасливого Різдва!" – коротко підписала кадр артистка.

Своєю чергою, шанувальники зірки поділилися на два табори. Одні були приголомшені красою кумирки: "оце вигляд у 48!", "наче дівчинка, просто неймовірна!", "це просто найсексуальніша жінка у світі".

Втім, були й ті, які запідозрили Крус у надмірному фотошопі: "скільки років цій фотографії?", "їй що, 14?", "нащо ж так багато фотошопу", "ти занадто худа", "будь ласка, нагодуйте її хтось".

Нагадаємо, що не так давно колега Пенелопи Крус, зірка серіалу "Зачаровані" Алісса Мілано показала своє чесне фото без фільтрів та фотошопу. Природною красою акторка похизувалася у день свого 50-річчя.

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