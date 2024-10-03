48-річна відома українська акторка після розлучення закрутила новий роман і розповіла про коханого

Артистка також розкрила, чому не склалися її два шлюби.

Відома українська акторка театру та кіно Наталія Музичко розсекретила, що після розлучення зараз не самотня та перебуває у стосунках.

Так, 48-річна артистка була двічі заміжньою, однак романтична історія не мала щасливого кінця. Як зізнається Музичко, вперше вона пішла під вінець надто юною, їй було лише 19 років. Тож, це не посприяло стосункам. З другим чоловіком в акторки відрізнялися цінності, тож вони не могли бути разом.

Наталія Музичко / Фото:instagram.com/nataliia_muzychko

"Для розлучень були передумови. У перший шлюб я йшла дуже юною особою, мені було 19 років. У другому шлюбі наші цінності з чоловіком відрізнялися, тому ми не змогли бути разом. Усе життя прожити з одним чоловіком у мене, на жаль, уже не вийде", - розповіла акторка в інтерв'ю "Уніану".

Наталія Музичко говорить, що для неї головне, щоб з коханим чоловіком було поруч комфортно, щоб збігалися цінності, але смаки відрізнялися. Зокрема, для артистки також важливо, аби в стосунках було взаєморозуміння. Акторка додала, що саме такий чоловік зараз поруч із нею.

Наталія Музичко / Фото:instagram.com/nataliia_muzychko

"Мені має бути комфортно з чоловіком, щоб цінності збігалися, а смаки були в чомусь різні. Щоб ми доповнювали одне одного, ми були найкращими друзями, коханцями і партнерами по життю. І такий чоловік зараз є, я перебуваю у стосунках", - додала артистка.

Зазначимо, Наталія Музичко була двічі заміжньою. Від попередніх стосунків вона виховує трьох дітей – доньок Юлію та Вікторію і сина Єгора.

Нагадаємо, нещодавно голлівудську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в новому романі. Подейкують, що знаменитість перебуває у стосунках із відомим британським репером.

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