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48-річна Вікторія Бекхем у ніжно-рожевій сукні власного дизайну похизувалася стрункою талією

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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48-річна Вікторія Бекхем у ніжно-рожевій сукні власного дизайну похизувалася стрункою талією

Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Знаменитість готує нову колекцію.

Дизайнерка та екссолістка Spice Girls Вікторія Бекхем захопила шанувальників ніжним образом. 

Знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram новими світлинами. На фото Вікторія позувала в довгій сукні ніжно-рожевого кольору на тонких бретельках, яку прикрашали витончені рюші. Вбрання вдало підкреслило форми Бекхем та її струнку талію.

Вікторія Бекхем / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Новими світлинами Вікторія хотіла привернути увагу фанів до своєї нової колекції, яку незабаром побачить світ.

"Ранкова примірка в понеділок. Нова літня колекція для особливих випадків вже скоро", - підписала кадри Бекхем.

Шанувальники Posh зазначили в коментарях, що 48-річна знаменитість має чудовий вигляд.

  • Вау! Ця сукня просто супер!
  • Найгарніша з усіх!
  • Маєш чудовий вигляд! 
  • Така струнка і така граційна!

Нагадаємо, нещодавно фани засудили Вікторію Бекхем через її привітання невістки Ніколи Пельтц у день народження.

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Дата публікації
Перегляди
2094
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