48-річна Вікторія Бекхем у ніжно-рожевій сукні власного дизайну похизувалася стрункою талією

Знаменитість готує нову колекцію.
Дизайнерка та екссолістка Spice Girls Вікторія Бекхем захопила шанувальників ніжним образом.
Знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram новими світлинами. На фото Вікторія позувала в довгій сукні ніжно-рожевого кольору на тонких бретельках, яку прикрашали витончені рюші. Вбрання вдало підкреслило форми Бекхем та її струнку талію.
Новими світлинами Вікторія хотіла привернути увагу фанів до своєї нової колекції, яку незабаром побачить світ.
"Ранкова примірка в понеділок. Нова літня колекція для особливих випадків вже скоро", - підписала кадри Бекхем.
Шанувальники Posh зазначили в коментарях, що 48-річна знаменитість має чудовий вигляд.
- Вау! Ця сукня просто супер!
- Найгарніша з усіх!
- Маєш чудовий вигляд!
- Така струнка і така граційна!
Нагадаємо, нещодавно фани засудили Вікторію Бекхем через її привітання невістки Ніколи Пельтц у день народження.
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