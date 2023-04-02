48-річна Єва Лонгорія в обтислому вбранні показала, як тримає себе в формі

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія у свої 48 років має просто бездоганний вигляд.

Секрет підтягнутої форми та стрункої фігури акторки дуже простий. Єва багато часу приділяє тренування у спортзалі та веде активний спосіб життя.

На своїй сторінці у Instagram Лонгорія продемонструвала, як вправно "тягає" залізо з тренером на одному з занять. У чорному обтислому вбранні акторка показала, як наполегливо займається на різних тренажерах та різним спортивним інвентарем, щоб мати ідеальну форму.

"Кожен день - це можливість стати кращою версією себе. Не змарнуй жодного!", - змотивувала своїх шанувальників Лонгорія.

Нагадаємо, нещодавно Лонгорія показала своїм підписникам, який вигляд насправді має її життя поза соціальними мережами.

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