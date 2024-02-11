48-річна зірка "МастерШеф" Тетяна Літвінова опинилася під крапельницями у лікарні

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова показалася у лікарні після операції.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram знаменитість показалася у стінах медичного закладу. Так, у палаті Літвінова зазнімкувала момент, як у неї у руці стоїть крапельниця. До слова, раніше у фотоблогу кулінарна експертка вже показувалася на медичному ліжку в спеціальному халаті перед підготовкою до операції.

Втім, розкривати причин появи у лікарні Тетяна не стала. Однак, вже після хірургічного втручання знаменитість розповіла, що наразі все гаразд. Зокрема, вона поступово повертається до нормального життя й відновлюється. І навіть знайшла сили розповісти про свої благодійні справи.

Тетяна Літвінова в лікарні / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Мої хороші, зі мною все добре. Дякую кожному за добрі слова. Я відновлюю сили після операції", - звернулася до своїх підписників Літвінова.

Нагадаємо, нещодавно український боксер і зірковий тренер В'ячеслав Узєлков також налякав шанувальників відео, де лежить під крапельницею у лікарні й розповів про критичний стан.

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