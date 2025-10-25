48-річного Орландо Блума заскочили на побаченні після розриву з Кеті Перрі — що відомо

Орландо Блум / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Орландо Блум після нещодавнього розлучення з американською співачкою Кеті Перрі спровокував чутки про новий роман.

Так, вже за чотири місяці після розриву свого колишнього шлюбу зірку заскочили на новому побаченні. Так стверджує інсайдер виданню The Sun, який побачив Блума у компанії загадкової брюнетки. Джерело говорить, що парочка нещодавно розважалася в одному з найелітніших барів Лондона.

Орландо Блум / © Associated Press

За словами свідка, актор поводився доволі розслаблено, невимушено і був щасливим поруч із дівчиною. Проте, вочевидь, актор поки що не планує робити заяв про зміни в особистому житті. Саме тому для цього обрав затишний заклад, який вирізняється своєю приватністю.

Реклама

До слова, за таким романтичним вечором Орландо заскочили через чотири місяці після розставання з Кеті Перрі, з якою він був разом протягом дев’яти років. Своєю чергою, співачка теж вирішила полишити страждання у минулому та почала крутити роман з колишнім прем’є-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вона не боїться виходжити з ним на публіку та демонструвати свої почуття. Щоправда, колишнє подружжя все ж підтримує зв’язок задля виховання спільної доньки Дейзі.