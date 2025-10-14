48-річний EL Кравчук заговорив про можливе майбутнє поповнення в родині: "Я все розглядаю"

EL Кравчук

Реклама

Український співак EL Кравчук, який зазвичай неохоче ділиться подробицями особистого життя, несподівано відверто розповів про своє можливе батьківство.

Так, 48-річний артист зізнався, що насправді не виключає того, що може всиновити дитину. EL Кравчук в інтерв’ю Суспільному припустив, що на такий крок він може зважитися вже після війни й подарувати нове життя травмованим діткам. І додає, що не зважає на свій паспортний вік і готовий будувати родину, попри все.

«Я все розглядаю. Я розумію, що після того, як закінчиться війна, багато дітей потребуватимуть уваги дорослих. Можливо, буде такий проєкт у мене. Можливо, буде своя родина. Для мене вік — поняття тільки для паспорту», — сказав EL Кравчук.

Реклама

До слова, про романи EL Кравчука відомо доволі мало. Раніше сам артист ділився, що деякі його стосунки мали дуже болісні фінали. Тим не менш, він не втрачає надії пізнати щастя та зустріти ту саму людину, з якою побудує родину. А поки виконавець неодружений та не має дітей.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук назвав причину, через яку не мобілізується.