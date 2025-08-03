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48-річний EL Кравчук заявив про навчання в університеті й здивував причиною
Артист розкрив подробиці своєї наукової роботи.
Український співак EL Кравчук розповів деталі про своє навчання на аспірантурі.
Зірка несподівано поділився, що зараз він удосконалює свої знання в університеті й готується до написання докторської дисертації. За словами артиста, він здобуває освіту на філософському факультеті, де має змогу досліджувати психологію творчості в інклюзивному середовищі.
"Я ще навчаюся. Залишився ще рік. І це буде відповідальний рік, я писатиму докторську роботу. Це факультет філософії. Але на цьому факультеті є можливість досліджувати психологію творчості. Наприклад, роботу з інклюзивними дітками, як з ними поставити виставу в садочку. І той, хто її ставить, повинен все робити за технологією. Про цю технологію буде моя робота", — зауважив EL Кравчук в інтерв'ю kp.ua.
Водночас співак зізнався, що вирішив піти до університету не лише для себе, а й заради мрії мами, яка завжди хотіла бачити його освіченим.
"Пішов для себе і, мабуть, для мами. Вона мріяла, щоб я був освічений. Коли вона почула про цю ідею, була в захваті. Тому, мабуть, навіть більше для мами це роблю. І це ж класно, коли людина стає краще і краще", — пояснив виконавець.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Потап розповів про виїзд 16-річного сина Андрія за кордон і розсекретив, де він навчатиметься.