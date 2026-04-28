48-річний Том Гарді на тлі серйозних проблем зі здоров'ям на тривалий час йде з кіно

Том Гарді / © Associated Press

Відомий голлівудський актор Том Гарді на тлі серйозних проблеми зі здоров'ям на тривалий час йде з кіно.

Принаймні, також інформацією володіє інсайдер видання Daily Mail. 48-річний артист знявся в другому сезоні серіалу "МобЛенд". Зазначається, що тепер актор бере паузу в кар'єрі. Том Гарді йде з кіно на тривалий час. Пауза зірки Голлівуду триватиме декілька років.

Причина такого рішення – відпочинок від роботи. Проте відомо, що Том Гарді страждає від серйозних проблем зі здоров'ям. До слова, численні травми на знімальних майданчиках, під час підготовки до ролей та участі в турнірах із бойових мистецтв наклали свій відбиток. Том Гарді говорив, що його "тіло розвалюється на шматки, і краще не стає".

Проте також подейкують, що пазу актор бере не лише для того, щоб відновитися, але й щоб провести час зі своєю сім'єю – дружиною та дітьми. До слова, Том Гарді є один із затребуваних акторів Голлівуду, тож доволі часто зникає на знімальному майданчику. А під час тривалої паузи актор зможе більше бути поруч із рідними.

