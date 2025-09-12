48-річний В'ячеслав Довженко заінтригував одруженням із молодою коханою

В'ячеслав Довженко

Відомий український актор В'ячеслав Довженко заінтригував другим одруженням.

Артист не приховує, що не самотній, однак подробицями особистого життя ділиться неохоче. Хоч на світські заходи В'ячеслав Довженко й ходить із коханою, але не квапиться ділитися їхніми спільними фото. На проєкті "Ранок у великому місті" актор пояснив це тим, що щастя любить тишу. Окрім того, кохана артиста, яка є дизайнеркою костюмів, уникає публічності.

Та все ж таки В'ячеслав Довженко привідкрив завісу особистого життя. Артист заінтригував одруженням із молодою обраницею. Наразі знаменитість планує освідчитися коханій. Щоправда, коли це станеться – не говорить, адже це для дівчини буде сюрпризом.

В'ячеслав Довженко з коханою / © instagram.com/sldovgenko

"Освідчення планую. Коли – не скажу, бо це не буде сюрпризом", - запевнив актор.

Зазначимо, В'ячеслав Довженко розсекретив стосунки з молодою коханою у лютому 2024 року. Артист зізнався, що їх звела робота. До цього актор протягом 17 років перебував у шлюбі з Ксенією Баша, з якою розлучився 2018-го. У колишнього подружжя є двоє синів – Василь та Іван.

