49-річна ексдружина Віталія Кличка приголомшила розтяжкою у відвертій сукні на "Танцях з зірками" Німеччина

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова вибула з проєкту "Танці з зірками" Німеччина.

У третьому прямому ефірі Наталія разом з партнером Анджеєм Цибісом виконували танго. На паркеті Єгорова з'явилася в звабливій чорній сукні, розшитій блискітками. Вбрання артистки підкреслило її стрункі ноги та зробило ще чуттєвішим образ Єгорової.

Наталія Єгорова на "Танцях з зірками" Німеччина / Фото: Getty Images

Наталія Єгорова на "Танцях з зірками" Німеччина / Фото: Getty Images

Наталія Єгорова на "Танцях з зірками" Німеччина / Фото: Getty Images

Втім, членів журі танець Єгорової і Цибіса не дуже приголомшив. Вони отримали одні з найнижчих балів і, в підсумку, покинули танцювальний проєкт після третього прямого ефіру.

"Вони виклалися на повну, але цього разу цього було недостатньо: Наталія та Анджей змушені залишити шоу після третього ефіру. Дякуємо, що ви є!" – йдеться в описі під постом з Наталією та Анджеєм про їхній вихід з проєкту.

Зазначимо, що 26 лютого Наталія Єгорова відсвяткувала своє 49-річчя. З цієї нагоди донька артистки та її ексчоловіка, мера Києва Віталія Кличка спекла для мами святковий торт. Своєю чергою, Єгорова не втратила нагоди похизуватися донькою-красунею та її кулінарним талантом.

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