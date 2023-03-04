49-річна ексдружина Віталія Кличка у сексі-сукні з розрізом вище талії розбурхала уяву фанів

Наталія Єгорова приголомшила образом для нового виступу на "Танцях з зірками" Німеччина.
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова розбурхала уяву шанувальників своїм новим образом для шоу "Танці з зірками", в якому бере участь у Німеччині.
Під час третього прямого ефіру танцювального проєкту Єгорова разом з партнером Анджеєм Цибісом виконали палку румбу. Аби передати всю чуттєвість танцю, Наталія вийшла на паркет у доволі звабливому образі – у сукні ніжно-бузкового кольору з пікантним вирізом на нозі, який починається вище талії. А з-під сукні артистки визирав бюстгальтер, розшитий стразами.
Образ Єгорової ідеально підкреслив її струнку фігуру та довгі розкішні ноги.
Своєю чергою, судді схвально оцінили танець Єгорової і Цибіса. Минулого вечора вони серед 13 пар опинилися на шостому місці. Тож, члени журі попросили танцювальну пару докласти ще більше зусиль, аби наступного разу вони посіли вище місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, не так давно Наталія Єгороова відсвяткувала 49-річчя. З цієї нагоди донька Наталії та її ексчоловіка Віталія Кличка спекла для мами святковий торт. Своєю чергою, Єгорова з гордістю похизувалася талантами доньки та показала рідкісне фото з нею.
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