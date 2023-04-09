49-річна Гайді Клум з оголеними грудьми на тлі басейну привітала шанувальників з Великоднем

Відома німецька супермодель Гайді Клум у незвичний спосіб вирішила привітати своїх підписників з Великоднем, який у деяких країнах світу цього року святкують 9 квітня.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала зухвалу світлину. На фото Гайді позувала на тлі басейну у стрінгах та з оголеними грудьми, якій вона прикрила руками, а на голову модель одягнула обруч з рожевими кролячими вушками.

Гайді Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

Клум послала своїм шанувальникам повітряний поцілунок, а у підписі додала емоджі у вигляді кролика, сонечка та сердечка. Також Гайді продублювала фото у сторіз та додала гіфку з великоднім кроликом.

Відповісти на своєрідне привітання зірки фани не змогли, адже модель обмежила можливість коментувати свої публікації.

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