49-річна Гвінет Пелтроу грайливо попозувала у ванній повністю оголеною

Зірка ошелешила шанувальників.

Відома голлівудська акторка Гвінет Пелтроу здивувала своїх фанів відвертою світлиною.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість запостила фото, де повністю гола позувала у ванній на даху будівлі. Усміхнена зірка прикрила рукою груди. Знаменитість опублікувала пікантне фото на честь свого дня народження. Акторці виповнилося 49 років.

Гвінет Пелтроу в ванній / instagram.com/gwynethpaltrow

Пікантний знімок спричинив фурор у Мережі. Юзери кинулися вітати Гвінет з днем народження та тішити іменинницю компліментами:

Вітаю з днем народження одну з найуспішніших жінок світу!

Це просто неймовірна світлина. З днем народження!

Ти така щаслива! Обожнюю тебе. І твої фото також!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що учасник "Танців з зірками" KADNAY знявся повністю оголеним в еротичному відео. Співак знімався з Марією Колосовою.

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