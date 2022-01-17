49-річна Гвінет Пелтроу показала, який вигляд має вранці без макіяжу

Акторка показалася після ранкових процедур.
Відома акторка Гвінет Пелтроу – одна з небагатьох голлівудських зірок, яка не соромиться показувати свою природну красу.
На сторінці в Instagram знаменитість оприлюднила селфі, на якому позує без жодної краплі декоративної косметики. 49-річна артистка із мокрим волоссям та рум'яними щічками показала, яка вона без макіяжу.
У дописі знаменитість прорекламувала свій новий продукт – желе для очищення шкіри обличчя.
Захоплені фанати написали у коментарях, що вона дуже вродлива та може взагалі не користуватися косметикою.
- Яка ти гарна
- Божественна
- Чарівна без мейку
- Боже, яка шкіра!
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