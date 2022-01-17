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49-річна Гвінет Пелтроу показала, який вигляд має вранці без макіяжу

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49-річна Гвінет Пелтроу показала, який вигляд має вранці без макіяжу

Гвінет Пелтроу / instagram.com/gwynethpaltrow

Акторка показалася після ранкових процедур.

Відома акторка Гвінет Пелтроу  – одна з небагатьох голлівудських зірок, яка не соромиться показувати свою природну красу.

На сторінці в Instagram знаменитість оприлюднила селфі, на якому позує без жодної краплі декоративної косметики. 49-річна артистка із мокрим волоссям та рум'яними щічками показала, яка вона без макіяжу.

Гвінет Пелтроу / © instagram.com/gwynethpaltrow
Гвінет Пелтроу / instagram.com/gwynethpaltrow

У дописі знаменитість прорекламувала свій новий продукт – желе для очищення шкіри обличчя.

Захоплені фанати написали у коментарях, що вона дуже вродлива та може взагалі не користуватися косметикою.

  • Яка ти гарна
  • Божественна
  • Чарівна без мейку
  • Боже, яка шкіра!

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