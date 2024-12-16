49-річна Lama у новому кліпі посвітила стрункою фігурою і приголомшила молодим виглядом

Українська співачка Наталя Дзеньків, більш відома під псевдонімом Lama, нарешті випустила нову пісню.

Композиція отримала назву "Тішу". Співачка новим треком хотіла підтримати кожну жінку, якій доводиться переживати непрості випробування під час війни. Пісня присвячена тим, хто відчув біль втрати, але знайшов в собі цілющу силу жити далі, вірити та любити.

Lama

"Ця композиція є посланням, загорнутим в емоції - воно подорожує крізь час і простір, щоб нагадати про силу почуттів, які ніколи не згасають. Цей лист розповідає історію кожної українки, яка сподівається, шукає тепла у спогадах та мріє про повернення світла у своє життя. "Тішу" нагадає про те, що навіть у найглибшій темряві є місце для надії, яка пробуджує радість, що спить у кожному з нас", – коментує нову роботу Lama.

Lama

Виконавиця вже також встигла представити кліп на нову пісню. У відеороботі виконавиця у чуттєвому образі співала про глибинні емоції. Однак не лише на це звернули уваги користувачі. Юзери зазначили, що у Lama неабияк струнка фігура. Також прихильники написали, що 49-річна співачка вкотре подовжує дивувати своїм напрочуд молодим виглядом.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі завірусилася пісня артистки Тоні Матвієнко – "Кульбаби". Пропонуємо дізнатися, як композиція, що була випущена два роки тому, лише зараз стала хітом.

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