49-річна Мілла Йовович показалася без макіяжу та фотошопу і приголомшила молодим виглядом

Артистка також висловилася про свій вік.
Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович відсвяткувала 49-й день народження.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала допис з нагоди свята. Зокрема, зірка Голлівуду поділилася селфі, на яких постала в піжамі та без жодної краплі декоративної косметики та фотошопу. Як зізналась Йовович, спочатку вона хотіла показатися більш гламурною, однак все ж таки вирішила бути відвертою та продемонструвати свій природний вигляд. Знаменитість не прогадала. Прихильники просто засипали її компліментами та зазначили, що вона має неабияк молодий вигляд. Сама ж Мілла зізнається, що теж не вірить, що їй вже 49 років. За словами знаменитості, вона почувається значно молодшою.
"Мій день народження! Хотіла знайти щось більш гламурне, але потім просто не вистачало сил і зробила кілька піжамних селфі! Не можу повірити, що мені вже 40 з чимось! Не 50, але вже далеко за 48", - поділилася знаменитість.
У свій день народження акторка подякувала всім, хто оточує її. Мілла Йовович неабияк тішиться, що поруч із нею сім'я, друзі, віддані прихильники і що робота приносить радісні моменти та дарує успіх.
"Дякую всім за цю подорож зі мною! Моя сім'я, завдяки якій кожен день вартий, аби прокидатися, моя робота, яка принесла мені стільки радощів та успіху, і мої шанувальники, які прийняли мене з такою любов'ю та показали таку шалену відданість всім моїм починанням", - поділилася знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Катерина Осадча показувала, який вигляд має без косметики. Знаменитість також ділилася, як її зовнішність змінює макіяж.
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