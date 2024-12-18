49-річна Мілла Йовович показалася без макіяжу та фотошопу і приголомшила молодим виглядом

Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович відсвяткувала 49-й день народження.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала допис з нагоди свята. Зокрема, зірка Голлівуду поділилася селфі, на яких постала в піжамі та без жодної краплі декоративної косметики та фотошопу. Як зізналась Йовович, спочатку вона хотіла показатися більш гламурною, однак все ж таки вирішила бути відвертою та продемонструвати свій природний вигляд. Знаменитість не прогадала. Прихильники просто засипали її компліментами та зазначили, що вона має неабияк молодий вигляд. Сама ж Мілла зізнається, що теж не вірить, що їй вже 49 років. За словами знаменитості, вона почувається значно молодшою.

Мілла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

"Мій день народження! Хотіла знайти щось більш гламурне, але потім просто не вистачало сил і зробила кілька піжамних селфі! Не можу повірити, що мені вже 40 з чимось! Не 50, але вже далеко за 48", - поділилася знаменитість.

У свій день народження акторка подякувала всім, хто оточує її. Мілла Йовович неабияк тішиться, що поруч із нею сім'я, друзі, віддані прихильники і що робота приносить радісні моменти та дарує успіх.

Мілла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

"Дякую всім за цю подорож зі мною! Моя сім'я, завдяки якій кожен день вартий, аби прокидатися, моя робота, яка принесла мені стільки радощів та успіху, і мої шанувальники, які прийняли мене з такою любов'ю та показали таку шалену відданість всім моїм починанням", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Катерина Осадча показувала, який вигляд має без косметики. Знаменитість також ділилася, як її зовнішність змінює макіяж.

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