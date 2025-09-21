49-річна Різ Візерспун здивувала заявою про материнство: "Я повністю виснажена"

Різ Візерспун / © Associated Press

Голлівудська акторка Різ Візерспун здивувала заявою про материнство.

Артистка є мамою трьох дітей. Знаменитість виховує 26-річну Аву, 21-річного Дікона та 12-річного Теннессі. Акторка в інтерв'ю The Interview зізнається, що материнство, яке триває вже 25 років, дається їй нелегко, а особливо, якщо брати до уваги, що знаменитість поєднує це з роботою. Різ Візерспун чесно поділиться, що діти її виснажили і вона почувається втомленою. Особливо 49-річна акторка це розуміє, коли втрачає самовладання.

"Звичайно, я повністю виснажена. Я розумію, що втомилася, щоразу, коли втрачаю самовладання. Вони мене виснажили. Я так втомилася. Постійно: з'їж печиво, лягай спати, просто зроби це. Я виховую дітей вже 25 років", - говорить акторка.

Діти Різ Візерспун / © instagram.com/reesewitherspoon

Тим не менш, артистка неабияк рада, що має трьох дітей. Акторка зазначила, що материнство – це велика частина її життя, якою вона пишається.

Зазначимо, Різ Візерспун вперше стала мамою 1999 року, коли від актора Раяна Філліппа народила доньку Аву. Також у цьому шлюбі з'явився син Дікон. Від другого чоловіка, з яким акторка оголосила про розлучення 2023 року, вона народила хлопчика Теннессі.

