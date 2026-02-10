ТСН у соціальних мережах

Гламур
268
1 хв

49-річна Шакіра просто на сцені гепнулася на підлогу й майстерно вийшла з ситуації

Співачка після конфузу влучно пожартувала та заспокоїла фанів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Шакіра впала на концерті

Шакіра впала на концерті

Колумбійська співачка Шакіра втрапила у неприємний інцидент під час концерту в Сан-Сальвадорі.

Фанати були шоковані, коли під час виконання пісні «Si Te Vas» співачка раптово підвернула ногу й впала разом зі стійкою для мікрофону, ударившись ліктем і переставши співати. Серед глядачів одразу почалися вигуки занепокоєння. Однак 49-річна колумбійська зірка не дала падінню зіпсувати шоу.

Незважаючи на травму, Шакіра швидко піднялася і продовжила виступ, демонструючи професіоналізм і стійкість. Під музику та після підбадьорення від свого гітариста вона змогла виконати пісню до кінця, не даючи паніці взяти верх, пише Hola.

Пізніше в Instagram співачка опублікувала відео свого падіння, додавши іронічний підпис іспанською: «Не хвилюйтеся, я з гуми». Це довело, що навіть травма не змогла зіпсувати її настрій і почуття гумору.

Шакіра / © instagram.com/shakira

Шакіра / © instagram.com/shakira

До слова, концерт у Сан-Сальвадорі у рамках світового туру Las Mujeres Ya No Lloran став першим виступом Шакіри у цьому місті. Незважаючи на падіння, шоу пройшло успішно, а фанати відзначили, що зірка справді є прикладом сили, витривалості та справжнього професіоналізму.

  • Красуне, ти найкраща

  • Тут найважливіше те, що ти встала

  • Неперевершена артистка — так впасти, піднятися та йти далі!

Нагадаємо, нещодавно відгримів фінал нацвідбору на «Євробачення-2026». Не обійшлося без гучних скандалів і звинувачень — редакція сайту ТСН.ua вже зібрала найцікавіше.

