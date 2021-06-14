49-річна Сніжана Єгорова показала обличчя без макіяжу зблизька

Знаменитість насолоджується відпочинком у Туреччині.

Українська телеведуча Сніжана Єгорова влаштувала собі відпустку у Туреччині.

Там знаменитість насолоджується теплими сонячними днями, місцевими пейзажами та смачною кухнею. Не забуває ведуча розповідати про перебіг її відпочинку й фоловерам у Instagram.

instagram.com/snezha_egorova

instagram.com/snezha_egorova

instagram.com/snezha_egorova

Окрім того Єгорова не втратила нагоди похизуватися своєю природньою красою. Сніжана поділилася кадрами, на яких демонструє стрункі довгі ніжки та гарне обличчя без макіяжу.

"Руда. Кудряшка. Без гриму. Така яка є", - підписала фото Сніжана, де постала без жодного граму косметики.

instagram.com/snezha_egorova

Шанувальники засипали Єгорову компліментами, зазначивши, що вона має вигляд дівчинки:

Яка справжня!

Зовсім дівчисько

Молода, гарна і талановита

Розкішна дівчинка

Нагадаємо, раніше Сніжана Єгорова у купальнику та сорочці похизувалася довгими ногами. Знаменитість опублікувала знімки з відпочинку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання