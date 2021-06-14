49-річна Сніжана Єгорова показала обличчя без макіяжу зблизька

Знаменитість насолоджується відпочинком у Туреччині.
Українська телеведуча Сніжана Єгорова влаштувала собі відпустку у Туреччині.
Там знаменитість насолоджується теплими сонячними днями, місцевими пейзажами та смачною кухнею. Не забуває ведуча розповідати про перебіг її відпочинку й фоловерам у Instagram.
Окрім того Єгорова не втратила нагоди похизуватися своєю природньою красою. Сніжана поділилася кадрами, на яких демонструє стрункі довгі ніжки та гарне обличчя без макіяжу.
"Руда. Кудряшка. Без гриму. Така яка є", - підписала фото Сніжана, де постала без жодного граму косметики.
Шанувальники засипали Єгорову компліментами, зазначивши, що вона має вигляд дівчинки:
- Яка справжня!
- Зовсім дівчисько
- Молода, гарна і талановита
- Розкішна дівчинка
Нагадаємо, раніше Сніжана Єгорова у купальнику та сорочці похизувалася довгими ногами. Знаменитість опублікувала знімки з відпочинку.