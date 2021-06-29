49-річна Сніжана Єгорова у чорному бікіні захопила фігурою

Знаменитість продовжує насолоджуватися відпочинком у Туреччині.
Українська ведуча Сніжана Єгорова влаштувала собі яскраву відпустку у Туреччині.
Декілька тижнів тому знаменитість похизувалася своєю природньою красою, поділившись світлиною, де позує без граму косметики. Цього разу 49-річна зірка продемонструвала своїм прихильникам у Instagram розкішну струнку фігуру у чорному бікіні.
На знімку, яким Єгорова поділилася в Instagram, вона позує лежачи у басейні у пляжному вбранні. Цією світлиною ведуча викликала ажіотаж серед підписників.
- Хіба можна бути гарною такою?
- Прекрасна!
- Мега фото! Клас!
Нагадаємо, раніше Сніжана Єгорова у купальнику та сорочці похизувалася довгими ногами. Знаменитість опублікувала знімки з відпочинку.