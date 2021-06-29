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49-річна Сніжана Єгорова у чорному бікіні захопила фігурою

49-річна Сніжана Єгорова у чорному бікіні захопила фігурою

49-річна Сніжана Єгорова у чорному бікіні захопила фігурою

instagram.com/snezha_egorova

Знаменитість продовжує насолоджуватися відпочинком у Туреччині.

Українська ведуча Сніжана Єгорова влаштувала собі яскраву відпустку у Туреччині.

Декілька тижнів тому знаменитість похизувалася своєю природньою красою, поділившись світлиною, де позує без граму косметики. Цього разу 49-річна зірка продемонструвала своїм прихильникам у Instagram розкішну струнку фігуру у чорному бікіні.

© instagram.com/snezha_egorova
instagram.com/snezha_egorova

На знімку, яким Єгорова поділилася в Instagram, вона позує лежачи у басейні у пляжному вбранні. Цією світлиною ведуча викликала  ажіотаж серед підписників.

  • Хіба можна бути гарною такою?
  • Прекрасна!
  • Мега фото! Клас!

Нагадаємо, раніше Сніжана Єгорова у купальнику та сорочці похизувалася довгими ногами. Знаменитість опублікувала знімки з відпочинку.