49-річна Сніжана Єгорова у чорному бікіні захопила фігурою

Знаменитість продовжує насолоджуватися відпочинком у Туреччині.

Українська ведуча Сніжана Єгорова влаштувала собі яскраву відпустку у Туреччині.

Декілька тижнів тому знаменитість похизувалася своєю природньою красою, поділившись світлиною, де позує без граму косметики. Цього разу 49-річна зірка продемонструвала своїм прихильникам у Instagram розкішну струнку фігуру у чорному бікіні.

instagram.com/snezha_egorova

На знімку, яким Єгорова поділилася в Instagram, вона позує лежачи у басейні у пляжному вбранні. Цією світлиною ведуча викликала ажіотаж серед підписників.

Хіба можна бути гарною такою?

Прекрасна!

Мега фото! Клас!

Нагадаємо, раніше Сніжана Єгорова у купальнику та сорочці похизувалася довгими ногами. Знаменитість опублікувала знімки з відпочинку.

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