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49-річна співачка Lama приголомшила молодим виглядом: "Кажуть, я зупинила час"
Артистка також показала, як тримає своє тіло в тонусі.
Українська співачка Lama, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, приголомшила молодим виглядом.
Так, артистка в Instagram поділилася свіжими кадрами, на яких показала, як тримає своє тіло в тонусі. Зокрема, виконавиця продемонструвала, як тренується в спортзалі. Співачка в обтислих лосинах та футболці вільного крою виконувала різноманітні спортивні вправи. Як зазначили прихильники, це все дійсно дає результат, адже Lama має неабияк струнку фігуру.
Та ще більше фани приголомшені молодим виглядом співачки. Lama цьогоріч виповниться 50 років Утім, прихильники артистки відверто говорять, що їхня кумирка має значно молодший вигляд. Сама ж співачка зізнається, що часто чує фразу, що вона "зупинила час".
"Кажуть, я зупинила час... А я лише не дозволила йому зупинити мене. Я вірю, що енергія всередині нас набагато сильніша за будь-які цифри в паспорті. Коли ти твориш від серця, живеш любов'ю - це зупиняє час", - зазначила артистка.
До речі, цьогоріч музичному проєкту Lama виповнюється вже 20 років. Наразі співачка активно дає концерти, займається благодійністю, створює нові пісні та готується до важливого ювілею в творчій кар'єрі.
Нагадаємо, тим часом продюсерка Олена Мозгова нещодавно показувала, який вигляд мала у 16 років. Виявляється, знаменитість тоді була неабияк схожа на відому акторку.