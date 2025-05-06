49-річна співачка Lama приголомшила молодим виглядом: "Кажуть, я зупинила час"

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

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Українська співачка Lama, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, приголомшила молодим виглядом.

Так, артистка в Instagram поділилася свіжими кадрами, на яких показала, як тримає своє тіло в тонусі. Зокрема, виконавиця продемонструвала, як тренується в спортзалі. Співачка в обтислих лосинах та футболці вільного крою виконувала різноманітні спортивні вправи. Як зазначили прихильники, це все дійсно дає результат, адже Lama має неабияк струнку фігуру.

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

Та ще більше фани приголомшені молодим виглядом співачки. Lama цьогоріч виповниться 50 років Утім, прихильники артистки відверто говорять, що їхня кумирка має значно молодший вигляд. Сама ж співачка зізнається, що часто чує фразу, що вона "зупинила час".

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"Кажуть, я зупинила час... А я лише не дозволила йому зупинити мене. Я вірю, що енергія всередині нас набагато сильніша за будь-які цифри в паспорті. Коли ти твориш від серця, живеш любов'ю - це зупиняє час", - зазначила артистка.

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

До речі, цьогоріч музичному проєкту Lama виповнюється вже 20 років. Наразі співачка активно дає концерти, займається благодійністю, створює нові пісні та готується до важливого ювілею в творчій кар'єрі.

Нагадаємо, тим часом продюсерка Олена Мозгова нещодавно показувала, який вигляд мала у 16 років. Виявляється, знаменитість тоді була неабияк схожа на відому акторку.