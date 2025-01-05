49-річна співачка Lama розкрила, скільки грошей витрачає на догляд і як зберігає молодість

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, поділилася власними секретами краси та молодості.

Зірка регулярно отримує компліменти у бік своєї зовнішності. І на думку співачки цьому сприяє саме внутрішній стан. Lama переконана, що головним правилом її краси є гармонія та оточення себе речима, які до душі. Водночас співачка зізнається, що гарному вигляду також сприяє генетика, спорт і косметологічні процедури.

"Я зрозуміла, що маю бути в балансі та гармонії, не брати на себе забагато. І можливо, секрет молодості й гарного вигляду полягає у внутрішньому балансі людини. Тобто тебе має оточувати лише те, що приносить тобі задоволення: сім'я, чоловік чи жінка, робота… Наприклад, якщо тобі не подобається робота, то постійно будеш в стресі. А ці негативні емоції потім відображаються на обличчі. І ось ця гармонія, коли ти щаслива, це перша запорука хорошого вигляду. Звісно, це й фізичні навантаження, генетика присутня. У мене є і косметолог", - розповіла виконавиця в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Lama

Підсумовуючи, Lama назвала суму грошей, яку приблизно витрачає щомісяця на власний догляд. За словами артистки, ця сума завжди коливається, але зазвичай це більше 10 тис. грн.

"Я не рахувала. Напевно, більше 10 тис. грн. Коли як. Коли дійсно треба, то я можу вкластися. Особливо, коли це пов'язано з кліпами, фотосесіями, інтерв'ю…", - пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Lama розповіла про свою свекруху. Зокрема, розсекретила, чому мама її молодшого на 18 років коханого не одразу повірила у їхні стосунки.

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