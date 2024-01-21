49-річний зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" вперше одружився і показав фото з казкового весілля

Знаменитість одружився ще два тижні тому, однак не квапився це розсекречувати.

Американський актор Джош Реднор, який прославився завдяки ролі архітектора Теда Мосбі в серіалі "Як я зустрів вашу маму", одружився.

Для 49-річного артиста це перший шлюб. Обраницею знаменитості стала психологиня Джордана Джейкобс, з якою він почав зустрічатися 2022 року. Радісною новиною Реднор поділився у своєму Instagram. Щоправда, їхнє весілля відбулося ще два тижні тому, однак актор не квапився це розсекречувати.

Джош Реднор одружився / Фото: instagram.com/joshradnor

"Я одружився! Два тижні тому. Коли була "невеличка" заметіль. Це були неймовірні сніжні вихідні, наповнені блаженством. Безмежно вдячний людям, що розділили з нами цей день, але найбільше - Джордані. Я не можу повірити, що мені вдалося назвати цю надзвичайну жінку своєю дружиною", - прокоментував актор.

Джош Реднор одружився / Фото: instagram.com/joshradnor

Зірка "Як я зустрів вашу маму" також показав, яким було їхнє весілля. До слова, довкола була купа снігу, тому атмосфера була по-справжньому казковою. Локація була прикрашена гірляндами та сухоцвітами. Джордана обрала пишну білу сукню та фату, а Джош – коричневий костюм та білу сорочку.

Джош Реднор одружився / Фото: instagram.com/joshradnor

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український ведучий Олександр Попов одружився. Шоумен вже розповів про свою обраницю та зізнався, як вони познайомилися.

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