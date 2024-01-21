49-річний зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" вперше одружився і показав фото з казкового весілля

Знаменитість одружився ще два тижні тому, однак не квапився це розсекречувати.
Американський актор Джош Реднор, який прославився завдяки ролі архітектора Теда Мосбі в серіалі "Як я зустрів вашу маму", одружився.
Для 49-річного артиста це перший шлюб. Обраницею знаменитості стала психологиня Джордана Джейкобс, з якою він почав зустрічатися 2022 року. Радісною новиною Реднор поділився у своєму Instagram. Щоправда, їхнє весілля відбулося ще два тижні тому, однак актор не квапився це розсекречувати.
"Я одружився! Два тижні тому. Коли була "невеличка" заметіль. Це були неймовірні сніжні вихідні, наповнені блаженством. Безмежно вдячний людям, що розділили з нами цей день, але найбільше - Джордані. Я не можу повірити, що мені вдалося назвати цю надзвичайну жінку своєю дружиною", - прокоментував актор.
Зірка "Як я зустрів вашу маму" також показав, яким було їхнє весілля. До слова, довкола була купа снігу, тому атмосфера була по-справжньому казковою. Локація була прикрашена гірляндами та сухоцвітами. Джордана обрала пишну білу сукню та фату, а Джош – коричневий костюм та білу сорочку.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український ведучий Олександр Попов одружився. Шоумен вже розповів про свою обраницю та зізнався, як вони познайомилися.
Читайте також: