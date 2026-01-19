49-річний Максим Галкін відростив бороду та довгу шевелюру і приголомшив молодим виглядом

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Російський шоумен Максим Галкін кардинально змінив образ та приголомшив молодим виглядом.

Артист опублікував нові кадри в Instagram, де він рекламував свої майбутні зимові концерти. Проте користувачі звернули увагу на новий образ 49-річного Максима Галкіна.

На кадрах гуморист постав у шкіряному плащі, з шарфом та шапкою, з під якої виднілась довга та густа шевелюра. Окрім того, Макс Галкін відростив бороду, чим додав образу брутальності.

Реклама

У коментарях користувачі одразу ж почали засипати коміка компліментами. Одні були просто приголомшені, що Максиму Галкіну 49 років, адже він має значно молодший вигляд. Інші зазначали, що знаменитості неабияк личить новий образ.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

У сенсі йому цьогоріч буде 50? Відчувається ніби 35-40!

Новий образ просто неперевершений!

Маєте просто розкішний вигляд!

Зазначимо, Максим Галкін після початку повномасштабної війни одразу ж засудив загарбницьку політику путіна та вторгнення РФ до України. Артист разом із дружиною Аллою Пугачової покинув Росію та оселився за кордоном. У соцмережах гуморист засуджує злочини окупантів на українських землях.

Нагадаємо, нещодавно українська продюсерка Олена Мозгова оновила стрижку. Знаменитість вже похизувалась новим стильним образом.