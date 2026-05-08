49-річний син Шер публічно поскаржився, що мати більше не забезпечує його фінансово

Шер / © Associated Press

Реклама

Син американської співачки Шер Елайджа Блу поскаржився, що зіркова мати припинила його фінансово підтримувати, через що він опинився у складному становищі на тлі судових суперечок із колишньою дружиною.

49-річний син артистки нині бере участь у судовому процесі з ексобраницею. Він намагається домогтися скасування рішення про виплату аліментів у розмірі шести з половиною тисяч доларів щомісяця. За словами Елайджі, раніше частину витрат покривала його мати, однак тепер допомога припинилася. Єдиним стабільним доходом він називає кошти з трастового фонду батька. Щомісяця чоловік отримує десять тисяч доларів, але після сплати податків сума суттєво зменшується. Саме тому, каже він, аліменти фактично позбавляють його грошей на життя — залишається приблизно 6 790 доларів, зазначає Page Six.

Архівне фото Шер та її сина Елайджі Блу / © Associated Press

Водночас син співачки наполягає, що через фінансові зобов’язання перед колишньою дружиною він не може покривати власні базові потреби. Судовий конфлікт між експодружжям триває, а ситуація дедалі більше привертає увагу американських таблоїдів.

Реклама

Відомо, що Елайджа Блу — молодший син Шер від музиканта Грегга Оллмана. Впродовж останніх років він неодноразово опинявся в центрі публічних сімейних конфліктів і проблем із залежностями, про які писала преса.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік спантеличив заявою про його «позашлюбного сина».

Новини партнерів