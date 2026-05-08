ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
849
Час на прочитання
1 хв

49-річний син Шер публічно поскаржився, що мати більше не забезпечує його фінансово

Елайджа Блу заявив про припинення фінансової допомоги з боку співачки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Шер

Шер / © Associated Press

Син американської співачки Шер Елайджа Блу поскаржився, що зіркова мати припинила його фінансово підтримувати, через що він опинився у складному становищі на тлі судових суперечок із колишньою дружиною.

49-річний син артистки нині бере участь у судовому процесі з ексобраницею. Він намагається домогтися скасування рішення про виплату аліментів у розмірі шести з половиною тисяч доларів щомісяця. За словами Елайджі, раніше частину витрат покривала його мати, однак тепер допомога припинилася. Єдиним стабільним доходом він називає кошти з трастового фонду батька. Щомісяця чоловік отримує десять тисяч доларів, але після сплати податків сума суттєво зменшується. Саме тому, каже він, аліменти фактично позбавляють його грошей на життя — залишається приблизно 6 790 доларів, зазначає Page Six.

Архівне фото Шер та її сина Елайджі Блу / © Associated Press

Архівне фото Шер та її сина Елайджі Блу / © Associated Press

Водночас син співачки наполягає, що через фінансові зобов’язання перед колишньою дружиною він не може покривати власні базові потреби. Судовий конфлікт між експодружжям триває, а ситуація дедалі більше привертає увагу американських таблоїдів.

Відомо, що Елайджа Блу — молодший син Шер від музиканта Грегга Оллмана. Впродовж останніх років він неодноразово опинявся в центрі публічних сімейних конфліктів і проблем із залежностями, про які писала преса.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік спантеличив заявою про його «позашлюбного сина».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
849
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie