5-річна донечка Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко переспівала своїх батьків

5-річна донечка Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко переспівала своїх батьків

Дівчинка у садочку виконала пісню "Сніговик"

Донька співака Арсена Мірзояна та співачки Тоні Матвієнко все частіше тішить своїх батьків.

До слова, 5-річна Ніна вже й виступає у дитячому садочку. Так, щасливий татусь показав відео, де його донечка співає на святі Нового року, а довкола неї танцюють дітлахи у костюмах сніговиків. Дівчинка виконала пісню своїх батьків - "Сніговик".

Як зізнався Арсен, він був приємно здивованим побачити такий виступ Ніни.

"Неймовірно щасливий! Приємний сюрприз. Дякую Сніговичкам, а також дякую моїй Сніжинці", - поділився щасливий татусь.

До слова, прихильники зіркового подружжя також були приємно здивовані. Втім, це не дивно, що Ніна росте музичною дівчинкою. Ба більше, у неї тато, мама та бабуся – співаки.

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