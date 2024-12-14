5-річний онук Повалій записав відео з проханням не відбирати майно бабусі в Україні: суд відреагував

Єдиний син співачки Таїсії Повалій, яка підтримує криваві злочини Росії, Денис вступив у боротьбу за права своєї мами в Україні.

Так, Денис в Instagram показав свого сина Дем'яна, який для Повалій є онуком. Зокрема, 5-річний хлопчик під наглядом батька постав перед камерою з проханням. Оскільки нещодавно до його бабусі були застосовані санкції з відбиранням майна в Україні, він попросив у суду не робити цього. Дем'ян у своїй промові повідомив, що хоче повернутися у власний дім, де "зробив свої перші кроки".

"Шановний суд, будь ласка, не забирайте в мене дім. Там живе моя собака й город. Я там зробив свої перші кроки. Я дуже люблю Україну та хочу повернутися в мій дім", - сказав Дем'ян на відео, опублікованому його батьком.

Онук путіністки Повалій закликав суд не відбирати майно у його бабусі в Україні

Своєю чергою, такі методи аж ніяк вмовляння не подіяли на Апеляційну палату ВАКС, куди обурений син Повалій звертався з оскарженням рішення. Суд першої інстанції після засідання не задовольнив апеляційну скаргу Дениса. Тож, рішення про позбавлення колишньої народної артистки Таїсії Повалій продовжить набувати сили через її підтримку вторгнення РФ до України.

"Суд першої інстанції застосував до вказаної особи санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про санкції" та стягнув у дохід держави активи, які належать колишній народній артистці України та активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії тотожні до розпорядження. З цим рішенням не погодилась третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору та подала апеляційну скаргу. За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційну скаргу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, - без задоволення ", - йдеться у заяві на офіційній сторінці АП ВАКС.

Своєю чергою, Денис Повалій, який раніше був обурений рішенням України конфіскувати майно у його мами-путіністки, вже змирився з програшем і у своєму Instagram написав, що "значить так треба".

Денис Повалій подав апеляцію до суду й програв / Фото: instagram.com/denis.povaliy

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