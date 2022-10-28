5-річний син Джорджа Клуні присвятив красномовний малюнок Путіну: "Він має бути тут"

Діти Джорджа та Амаль Клуні в курсі подій, які відбуваються в Україні.

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні, британська юристка Амаль Клуні розповіла, що їхній 5-річний син Александр присвятив російському диктатору Путіну красномовний малюнок.

Днями Амаль Клуні разом з Мішель Обамою та Меліндою Френч Гейтс взяла участь у заході у Нью-Йорку. На цій події юристка й поділилася, що її 5-річні двійнята Александр та Елла надихають її на роботу, пише Page Six.

За її словами, "діти не зовсім в курсі поточних подій", проте маленький Александр часто робить нотатки про те, чим мама займається на роботі. Зокрема, Амаль наразі "працює над українськими справами". Тож її маленький син знає про те, що Росія напала на Україну і, під враженням, намалював промовистий малюнок, який присвятив Путіну:

"Днями мій син намалював в'язницю і сказав: "Путін повинен бути тут", - розповіла Амаль.

Джордж та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Клуні також додала, що це питання часу, коли її діти почнуть розуміти, що відбувається в політиці.

"Я думаю, що за декілька років, коли їм виповниться понад 5 років, вони почнуть дізнаватися про деякі з цих проблем, про які ми говоримо, і про те, що відбувається у світі", – зазначила юристка.

Амаль Клуні з дітьми, коли їм був рік / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Джордж та Амаль Клуні одружилися у вересні 2014 року. 6 червня 2017 року на світ з'явилися двійнята подружжя – Елла та Александр.

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