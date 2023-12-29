5-річний син українського музиканта впав у кому через видалення молочних зубів: деталі

Український музикант Віктор Пашник повідомив про важку ситуацію у його родині.

На своїй Facebook-сторінці виконавець зазначив, що його 5-річний син Велес наразі перебуває у комі через недбалість лікарів у стоматологічній клініці.

"21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів", - написав Віктор.

За словами Пашника, його дружина Маріанна разом з сином відвідали медзаклад, щоб видалити йому декілька зубів. Хлопцю одразу запропонували зробити оперативне втручання за допомогою загальної анестезії. Силоміць на Велеса медики надягнули маску.

Син Віктора Пашника / Фото: Facebook Віктора Пашника

"Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією. Дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії… Лікар-анестезіолог на очах у дружини, силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув", - розповів музикант.

Втім, за декілька хвилин у кабінеті почалася метушня. Приїхали дві бригади невідкладної допомоги, які визнали, що у дитини відбулася зупинка серця. Згодом 5-річного Велеса перевезли до лікарні в реанімацію, де медики повідомили, що дитина у надтяжкому стані. За їх словами, лікарі в стоматології занадто довго проводили реанімаційні заходи після зупинки серця. І саме через це у хлопця констатували смерть мозку.

Син Віктора Пашника / Фото: Facebook Віктора Пашника

"За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ "ОРІ ГРУП", який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП "Лікарня святого Миколая" КНП "ТМО №1 м. Львова". Лікарі ВП "Лікарня святого Миколая" повідомили, що під час стоматологічної операції в нашого сина була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Після чергового обстеження лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати", - додав артист.

Наразі лікарі не дають жодних шансів. Позитивної динаміки не простежується, адже "всі органи потроху відмирають". Вже порушена кримінальна справа і проводиться досудове розслідування.

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