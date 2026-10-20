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5-річний син Катерини Осадчої став фотографом: ведуча гайнула в Карпати та показала світлини Данила
Телеведуча поділилася атмосферним кадром з осінньої мандрівки та розповіла про особливі враження молодшого сина.
Телеведуча Катерина Осадча вирушила до осінніх Карпат із молодшим сином Данилом, який несподівано спробував себе у ролі фотографа та зазнімкував зіркову маму на тлі гірських краєвидів.
Зірка поділилася сімейним моментом в Instagram. На світлині Осадча позує серед мальовничої карпатської природи. Автором кадру став її п’ятирічний син. Для хлопчика ця подорож виявилася особливою. Адже саме тут він уперше побачив гори. Враженнями від цієї миті телеведуча поділилася зі своїми підписниками.
«Сказав — я вперше в горах. Це таке диво, коли щось вперше, особливо гори», — написала Катерина.
Схоже, поїздка запам’ятається родині не лише краєвидами, а й дитячим захопленням від знайомства з новим місцем. А світлина, зроблена Данилом, стала ще одним теплим спогадом про їхню осінню мандрівку.
Катерина Осадча виховує трьох синів. Старший Ілля народився у шлюбі телеведучої з бізнесменом Олегом Поліщуком, а молодших Івана та Данила вона має від теперішнього чоловіка, ведучого Юрія Горбунова.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча чесно висловилася про кумів Потапа й Настю й як насправді до них ставиться зараз.