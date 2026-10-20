ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

5-річний син Катерини Осадчої став фотографом: ведуча гайнула в Карпати та показала світлини Данила

Телеведуча поділилася атмосферним кадром з осінньої мандрівки та розповіла про особливі враження молодшого сина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Катерина Осадча з синами

Катерина Осадча з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведуча Катерина Осадча вирушила до осінніх Карпат із молодшим сином Данилом, який несподівано спробував себе у ролі фотографа та зазнімкував зіркову маму на тлі гірських краєвидів.

Зірка поділилася сімейним моментом в Instagram. На світлині Осадча позує серед мальовничої карпатської природи. Автором кадру став її п’ятирічний син. Для хлопчика ця подорож виявилася особливою. Адже саме тут він уперше побачив гори. Враженнями від цієї миті телеведуча поділилася зі своїми підписниками.

«Сказав — я вперше в горах. Це таке диво, коли щось вперше, особливо гори», — написала Катерина.

Катерина Осадча з сином Данилом / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином Данилом / © instagram.com/kosadcha

Схоже, поїздка запам’ятається родині не лише краєвидами, а й дитячим захопленням від знайомства з новим місцем. А світлина, зроблена Данилом, стала ще одним теплим спогадом про їхню осінню мандрівку.

Катерина Осадча з сином Данилом / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином Данилом / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча виховує трьох синів. Старший Ілля народився у шлюбі телеведучої з бізнесменом Олегом Поліщуком, а молодших Івана та Данила вона має від теперішнього чоловіка, ведучого Юрія Горбунова.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча чесно висловилася про кумів Потапа й Настю й як насправді до них ставиться зараз.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie