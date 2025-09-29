5-річний син Тімура Мірошниченка занедужав: "Не може рухатись, плаче"

Тімур Мірошниченко з сином Марко / © instagram.com/_inna_mi_

Син ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка занедужав.

Про це розповіла дружина шоумена – адвокатка Інна. У Instagram-stories обраниця шоумена поділилась, що 5-річний Марко прокинувся вранці з болем у шиї. Хлопчик не міг рухатися та плакав. Врешті, Інна записала сина на огляд до лікаря, куди його відвіз після роботи шоумен. Що саме сталося, подружжя не розкривало, але Марко одягнули на шию спеціальний бандаж.

Син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

"Марко прокинувся з сильним болем у шиї, не може рухатись, плаче…", - поділилася адвокатка.

Син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

На цьому негаразди не скінчились. 9-річній доньці подружжя в школі стало зле. В Ангеліни розболівся живіт, що медсестра порадила батькам забрати дівчинку додому.

"Раптом цей день здався вже заскладним у процесах відвезти-забрати", - підсумувала Інна.

Донька Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко розповідав, як їхні з Інною діти заробляють свої перші гроші. Також ведучий розкрив, як сини та доньки ладнають між собою.