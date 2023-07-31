50-річна Алісса Мілано показала, який вигляд має без жодної краплі косметики

Зірка серіалу "Усі жінки - відьми" Алісса Мілано похизувалася своєю природною красою.

У свої 50 років акторка сміливо може позмагатися з молодими дівчатами, адже має просто чудовий вигляд. Чесним селфі Алісса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Алісса Мілано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Зірка зробила декілька фото біля басейну у бірюзовому купальнику та солом'яному капелюшку з широкими полями. На селфі разом з Мілано також позувала її донька Елізабелла.

"Пливемо у вихідні", - підписала фото зірка.

Алісса Мілано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Фани акторки були приголомшені тим, що з роками вона не старіє, а навпаки стає все красивішою: "Це взагалі законно?", "З роками тільки краще", "Невже їй 50?", "Точно відьма".

Раніше сайт ТСН.ua показав, як змінилася Алісса Мілано та її колеги-акторки через 25 років після прем'єри серіалу "Усі жінки - відьми".

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