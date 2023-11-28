50-річна Алісса Мілано показалася без жодної краплі косметики і посвітила пишним бюстом у купальнику

Зірка серіалу "Усі жінки - відьми", американська акторка Алісса Мілано потішила прихильників пікантним контентом.

У своєму Instagram зірка поділилася, що з нагоди Дня подяки у США вирушила у невеличку відпустку до теплих країв. Знаменитість вже встигла поділитися знімками з відпочинку. Зокрема, 50-річна Мілано опублікувала кадри, на яких постала без жодної краплі декоративної косметики та просто приголомшила вродою. Також зірка засвітила струнку фігуру в купальнику та блиснула пишним бюстом.

Алісса Мілано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

"Серія фото з відпустки з нагоди Дня подяки. Дуже необхідний час з сім'єю, доповнений цілющою морською водою, веселкою, друзями, театром, обіймами", - поділилася емоціями акторка.

Алісса Мілано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Щоправда, Алісса Мілано зізналась, що відчувала провину під час відпочинку. За словами артистки, нині у світі тяжкі часи, багато людей страждає. Тож, вона перепросила за щасливі кадри та побажала скорішого миру.

"Я настільки захоплююся життям і відчуваю справжню провину, що навіть можу опублікувати це, коли у світі так багато болю і колективних травм. Будь ласка, пробачте, якщо цей допис видається як нечутливий. Продовжую молитися за мир і за те, щоб діти в усьому світі мали те, що їм потрібно, щоб не тільки вижити... але й процвітати", - прокоментувала акторка.

Алісса Мілано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Дар'я Трегубова посвітила стрункою фігурою у купальнику. Щоправда, фотосет артистка зробила не в теплих краях, а просто на морозі.

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