50-річна Алісса Мілано приголомшила, який вигляд має без макіяжу та фільтрів

Відома американська акторка, зірка культового серіалу "Всі жінки відьми" Алісса Мілано 19 грудня святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 50 років.

Тож, актриса вирішила похизуватися природньою красою. Алісса опублікувала знімок, на якому позує перед камерою взагалі без макіяжу та будь-яких фільтрів.

Алісса Мілано без макіяжу / Фото: instagram.com/milano_alyssa

"Це 50. Без фільтрів. Без ретуші. Без макіяжу. Я проведу цей день так само, як кожен день. Трішки порухаюсь, багато любитиму, буду корисною та рахуватиму свої дарунки долі. Я щаслива бути тут. Саме тут. Саме зараз. У цей час. У мій час. У ваш час.", - ділилася знаменитість у фотоблогу.

Прихильники знаменитості одразу засипали Мілано компліментами. Вони вітали її з днем народження та писали чимало приємних слів щодо зовнішнього вигляду.

Тобі 50? У тебе все ще обличчя як у дитини, гарне

Ви чудова! Вам не потрібен макіяж! Ніколи більше яскраво не фарбуйтеся!

Все ще гарна! Як завжди!

Нагадаємо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Алісса Мілано підтримувала українців. Акторка заохочувала донатити благодійному фонду, який допомагає Україні.

Читайте також: