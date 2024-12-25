50-річна дружина Андрія Садового приголомшила молодим виглядом і розкрила секрет

Дружина Андрія Садового – мистецтвознавиця Катерина Кіт-Садова – приголомшила молодим виглядом.

Так, обраниці мера Львова 50 років. Утім, вона має напрочуд молодий вигляд. Як зізналась Кіт-Садова у проєкті Наталії Островської "Дружина", вона ретельно доглядає за собою. Зокрема, мистецтвознавиця має косметологиню, з якою працює раз на пів року. Також Кіт-Садова може звернутися до спеціалістки й раніше, якщо сама помічає, що треба втручання – мезотерапія чи інші маніпуляції.

"Я маю косметологиню. Вона мені раз на пів року телефонує, часом я телефоную, коли розумію, що мені треба якась мезотерапія, чи щось таке. Вона різні уколи і маніпуляції робить", - поділилася дружина Садового.

Катерина Кіт-Садова / Фото: instagram.com/kit_u_sady

До речі, відносно нещодавно мистецтвознавиця наважилася кардинально змінити імідж. Зокрема, дружина мера Львова коротко підстриглася та припинила фарбувати волосся. Як пояснила Катерина Кіт-Садова, вона побачила фото різних жінок з сивиною, які мали гарний вигляд. У дружини Садового теж сиве волосся. Вона зрозуміла, що сивина їй личить, тож просто припинила фарбуватися.

"Я не змінила імідж. То я нарешті повертаюся до себе! Три роки я просила перукарку: "Може, не треба вже фарбувати". Коли вже підходило до моїх 50, я подумала, що я точно не стара. Я в Instagram знайшла спільноту сивих жінок, я надивилася на красивих сивих жінок, подивилася на себе в дзеркалі і подумала, що я десь буду в такий спосіб", - поділилася дружина мера Львова.

Дружина Андрія Садового / Фото: скриншот з відео

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

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