50-річна ексдружина Кличка похизувалася, який вигляд має без жодної краплі косметики

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – показала, який вигляд має без макіяжу.

Чесним фото співачка, а віднедавна модель, поділилася у своєму Instagram. Єгорова зробила селфі після того, як прийняла душ. На знімку 50-річна знаменитість позувала перед камерою з мокрим волоссям та в рушничку.

Як зізналась Єгорова, на фото вона постає без жодної краплі декоративної косметики. На фото Наталія також не використовувала фотошоп та фільтри. Таким чином модель похизувалася своїм природним виглядом. Знаменитість побажала своїм підписникам не боятися бути собою.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Життя без маски" - це привілей і найбільше щастя! Не бійся бути собою!" – звернулася до фанів знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Єгорова вперше за тривалий час показала їхнього з Віталієм Кличком 18-річного сина, який професійно займається баскетболом. Модель похизувалася спортивними досягненнями Максима.

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