50-річна Гайді Клум показалася з 19-річною донькою-копією й насмішила відео перед світським заходом

Німецька супермодель Гайді Клум засвітилася у компанії з 19-річною донькою Лені, з якою вони схожі, як дві краплі води.

Так, зіркова родина відвідала світську подію "The Art of Elysium’s 25th Anniversary HEAVEN Gala" у Лос-Анджелесі. Для червоного хідника вони обрали блискучі сукні. Зокрема, Гайді одягла бежеву сукню із золотими паєтками у формі квітів. Її донька також постала у червоній сукні з паєтками. Щоправда, вона була червоного кольору.

Гайді Клум з донькою Лені / Фото: Associated Press

"З моєю маленькою Лені", - зворушливо підписала фото Гайді у фотоблогу.

На фото знаменитість разом з донькою мають доволі серйозний гламурний вигляд. Втім, перед появою на заході, мама з донькою не втратили можливості і подуркувати. Так, вони зняли кумедні відео, де повторюють відомі репліки з Мережі. А також разом в унісон поспівали улюблених треків у машині, коли їхали на гала-захід.

Гайді Клум подуркувала з донькою Лені перед появою на модному заході

Нагадаємо, нещодавно відома українська ведуча Ольга Фреймут вперше за довгий час побачилася зі своєю старшою донькою. 17-річна Злата Мітчелл опублікувала фото з мамою, на якому вони обіймаються.

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