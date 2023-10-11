50-річна Гайді Клум та її 19-річна донька знялися у відвертій фотосесії в мереживній білизні

Німецька супермодель Гайді Клум здивувала відвертою фотосесією з 19-річною донькою Лені.

До слова, вони разом прорекламували відомий італійський бренд спідньої білизни Intimissimi. На фото Гайді Клум зображена в білому спідньому. Поруч з моделлю позувала її 19-річна донька. Лені була одягнена в мереживну білизну бузкового кольору. На фото дівчина обережно обійняла маму та поклала їй голову на плече.

Загалом, таким чином знаменита модель Гайді Клум поступово залучає Лені до моделінгу. Знаменитість хоче, аби 19-річна донька пішла її стопами.

Гайді Клум із донькою / Фото: instagram.com/heidiklum

До слова, раніше Клум вже робила подібні фотосесії з Лені. Однак у коментарях у фанів була різна реакція. Одні захоплювалися сміливими кадрами, а інші критикували модель. Прихильники були обурені, що мама з донькою фотографуються в білизні. Ба більше, знайшлися й ті, хто заявляв, що Лені працює моделлю лише завдяки зірковій мамі, адже її зріст, який становить 164 см, занадто малий для цієї професії.

На цей раз Гайді Клум вирішила уникнути подібних зауважень. Знаменита модель вимкнула можливість залишати їй коментарі під фото.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум відвідала з донькою світський захід. Зокрема, модель здивувала, що Лені схожа на неї, як дві краплі води.

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