50-річна Гайді Клум з молодшим на 17 років чоловіком показала, як розважилася в Італії

Німецька супермодель Гайді Клум розповіла, що вони з чоловіком, музикантом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем відсвяткували важливу для них річницю.

На сторінці в Instagram 50-річна Клум розмістила фото та відео з їхньої з 33-річним Каулітцем поїздки до Італії, на острів Капрі. Там вони й провели гарно час з нагоди триріччя їхнього шлюбу. Сьогодні, 3 серпня, пара святкує "шкіряне весілля", як його називають у народі:

"Я так закохана в тебе, Томе Каулітц. З річницею, мій коханий", - підписала кадри Клум.

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем / Фото: instagram.com/heidiklum

На Капрі подружжя встигло поїздити нічними вулицями на мопеді, помилуватися місцевими пейзажами, поласувати італійською кухнею, і, звісно, зазнімкувати поцілунок на тлі гір.

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Як відомо, Гайді Клум і Том Каулітц перебувають у стосунках від лютого 2018 року. 24 грудня 2018 року Каулітц освідчився Гайді, яка старша від нього на 17 років. Весілля пара зіграла 3 серпня 2019 року.

Нагадаємо, на початку червня Гайді Клум відсвяткувала 50-річний ювілей. Зірка модельного бізнесу зачарувала фігурою у прозорій сукні та показала, як відсвяткувала цей день в стилі "Великого Гетсбі".

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