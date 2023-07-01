50-річна Гвінет Пелтроу позасмагала топлес разом зі своїм чоловіком та нарвалася на критику

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу показала, як насолоджується відпочинком з родиною.

Знаменитість разом з сином та чоловіком, продюсером Бредом Фелчаком, проводить час в Італії. Кадрами з вікенду Гвінет поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одному з фото зірка позувала під час "сонячних ван" поруч з чоловіком абсолютно топлес, прикривши оголені груди рукою.

Гвінет Пелтроу з чоловіком / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Однак щасливе фото подружжя викликало багато суперечливих коментарів, а все через стан шкіри акторки. Багато шанувальників звернули увагу на те, що тіло зірки серйозно "підсмажилося" на сонці. Через це фани зробили висновок, що Гвінет нехтує правилами догляду за шкірою та не використовує сонцезахисний крем.

Ця деталь обурила багатьох шанувальників Пелтроу, адже у своїх інтерв'ю та публічному житті акторка пропагандує здорове ставлення до свого тіла та, ба більше, вже понад 12 років має свою платформу goop, де розповідає про правильний спосіб життя і продає доглядові засоби.

Навіщо ця "турбота" за шкірою, якщо шкіра вбита сонцем?

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Як у людини, яка так дбає про себе, шкіра може бути в такому стані?

Тим часом співачка Селена Гомес у спідньому показала, як зробили своє тіло засмаглим без перебування на сонці.

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